لبنان.. الإعدام غيابيا لمُدان بقتل جندي من اليونيفيل

أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكما بالإعدام غيابيا في حقّ متهم بقتل جندي إيرلندي من قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل".

وصدر الحكم بعد أكثر من 3 سنوات من بدء المحاكمات في القضية التي اتُهم عناصر من حزب الله بالضلوع فيها، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقتل الجندي الإيرلندي في قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان شون روني في كانون الأول/ديسمبر 2022، وأصيب 3 آخرون من رفاقه بجروح خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب البلاد.

وأفاد المصدر الذي تحفظ عن ذكر هويته بأن "المحكمة العسكرية في لبنان أصدرت منتصف ليل الاثنين حكمها بقضية قتل الجندي الإيرلندي شون روني (...) وقضت بإنزال عقوبة الإعدام غيابيا بحق المتهم الرئيسي محمّد عيّاد".

ورحّبت اليونيفيل من جهتها الثلاثاء "باختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة اللبنانية تقديم الجناة إلى العدالة".

وكان القضاء اللبناني اتهم في حزيران/يونيو 2023 خمسة عناصر من حزب الله بجرم القتل عمدا، وفق ما أفاد مصدر قضائي في حينها، علما أن الحزب كان قد سلم بعد نحو أسبوعين من الاعتداء مطلق النار الأساسي إلى الجيش اللبناني، بحسب مصدر أمني، إلا أن حزب الله استنكر في حينها إقحام عناصره في التحقيقات، بحسب ما أفاد مصدر من الحزب فرانس برس.

وأخلي سبيل عيّاد في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 "لأسباب صحية"، ولم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة مذّاك، بحسب ما أوضح المصدر القضائي الثلاثاء.

وإضافة إلى حكم الإعدام بحق عيّاد، استجوبت المحكمة، وفق المصدر نفسه، 5 أشخاص آخرين "سلّموا أنفسهم للمحكمة قبل الجلسة بساعات" بعدما كانوا "تواروا عن الأنظار منذ وقوع الحادثة".

وقال المصدر إن "أحكاما مخففة صدرت بحق 4 منهم" تتراوح بين السجن لأسابيع أو أشهر وغرامات مالية، بينما برأت الخامس.