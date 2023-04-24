أزمة السودان.. نقص "خطير" في الخبز والدواء

حولت المعارك الدائرة في السوان، التي لم تفلح معها محاولات التهدئة، الخرطوم ومدنا أخرى إلى ميادين حرب مفتوحة، وأعاقت تقديم الرعاية الصحية وعمل الأطباء، ووضعتهم تحت ضغوط إضافية في بلد عانى من النزاعات والعقوبات على مدى عقود.

ويقول أمين عام نقابة أطباء السودان، عطية عبدالله، في تصريحات إعلامية إن في مستشفيات عدة "تبقى الجثث المتحللة في العنابر".

ونبه إلى أن المعارك تسببت في "انهيار كامل وشامل لنظام الرعاية الصحية" في البلاد، وأدت إلى امتلاء "المشارح والشوارع بالجثث".

وبحسب النقابة، تعرض 13 مستشفى للقصف وتم إخلاء 19 منشأة طبية أخرى خلال ثمانية أيام من القتال.

واستخدم أفراد في أماكن أخرى التكنولوجيا لتوفير مخزونات محلية من الغذاء والمياه العذبة والأدوية للأحياء المحتاجة، في حين كشفت مصادر أن "مناطق في الخرطوم باتت تواجه نقصا خطيرا بمادة الخبز".

وقالت عزة سوركتي وهي عضو في لجان مقاومة المعمورة في تصريحات صحافية، "بمجرد بدء الحرب، في نفس المساء اجتمعنا لبدء بحث كيفية التطوع".

وحشدت لجان مقاومة المعمورة فريقا من الجراحين والمسعفين الآخرين، وأعادت فتح مركز صحي محلي للحالات الطارئة وأنشأت خطا ساخنا للحالات الأقل إلحاحا، وقالت سوركتي "إن المركز عالج 25 حالة على الأقل منذ بدء القتال".

وأضافت "الأطباء يساعدوننا في علاج كثير من الحالات بما في ذلك المصابين بطلقات نارية.. لكن الأمر يصبح صعبا عندما يعاني المريض من نزيف شديد، وهو ما يحتاج إلى مستشفى"، موضحة أن مصابين فارقا الحياة بسبب نقص الإمدادات الكافية.