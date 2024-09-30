محلل إسرائيلي: حماس وحزب الله مجرد أدوات بيد "رأس الأخطبوط"

قال المحلل الإسرائيلي أفرايم جانور، إن "حركة حماس وميليشيا حزب الله هما مجرد أدوات، والعدو الحقيقي هو إيران"، التي سمّاها "رأس الأخطبوط"، وفقًا لصحيفة "معاريف" العبرية.

وأضاف المحلل الإسرائيلي أن إيران، التي تهدد العالم ببرنامجها النووي، تموّل لسنوات ما سمّاه "حزام الإرهاب" الذي أنشأته في الإقليم، ولا تزال إيران أكبر عدو لإسرائيل. لذلك، حتى لو انهار حزب الله بعد القضاء على نصر الله، فسيكون هناك وقت حتى تحقق إسرائيل ما تريده.

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وأوضح جانور: "لسنا في أيام ملعونة فقط، بل في حقبة جديدة، وعندما ينجلي الغبار عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالضاحية وحزب الله، ومع نهاية نصر الله، ستتلاشى أيضًا النشوة التي غمرتنا بعد النجاحات العسكرية في لبنان، والأهم الآن هو الخطوة المقبلة".

وأشار جانور إلى أن العدو الكبير لإسرائيل كان ولا يزال إيران، وهي التي تهدد علانية استمرار وجود إسرائيل، وبالتالي، حتى لو "انطوى" حزب الله بعد هذه الحرب، فسيكون ذلك لفترة محدودة. وبالقدر نفسه، هذا ما سيحدث مع حماس أيضًا. لن نصل أبدًا إلى السلام والهدوء المنشود هنا.

وبيّن أن إسرائيل تواجه فترة اقتصادية صعبة ومثيرة للقلق. إن تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالة "موديز" بمقدار درجتين مع نظرة مستقبلية سلبية هو خبر صعب ومقلق للغاية بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، وهذا ليس بسبب الحرب فحسب، بل بسبب السلوك الإجرامي للحكومة الإسرائيلية غير المسؤولة.