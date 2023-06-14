حميدتي: نقدّر جهود الاتحاد الأفريقي لإنهاء الحرب في السودان

قال قائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، اليوم الثلاثاء، إنه ناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بالأوضاع في السودان، لا سيما التداعيات الإنسانية التي أفرزتها الحرب، مع رئيس جزر القمر، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني.

وكشف حميدتي في تغريدة على موقع "تويتر"، عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من رئيس الاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، معربًا عن "تقديره للجهود المبذولة من الاتحاد الأفريقي بهدف تحقيق الاستقرار في السودان".