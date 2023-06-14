حميدتي: نقدّر جهود الاتحاد الأفريقي لإنهاء الحرب في السودان
قال قائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، اليوم الثلاثاء، إنه ناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بالأوضاع في السودان، لا سيما التداعيات الإنسانية التي أفرزتها الحرب، مع رئيس جزر القمر، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني.
وكشف حميدتي في تغريدة على موقع "تويتر"، عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من رئيس الاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، معربًا عن "تقديره للجهود المبذولة من الاتحاد الأفريقي بهدف تحقيق الاستقرار في السودان".
وشدد حميدتي، على "أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية بما يقود إلى معالجة المشكلة السودانية من جذورها، ويؤسس لبناء دولة ديمقراطية يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات"، وفق قوله.
وناقش الطرفان خلال الاتصال عددًا من الموضوعات المتعلقة بالأوضاع في السودان لاسيما التداعيات الإنسانية، التي أفرزتها الحرب، حيثُ أكدا أهمية العمل على معالجة الوضع الإنساني، والوصول إلى وقف إطلاق النار في البلاد.
ميدانيًا؛ استمر القتال في العاصمة الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع، لليوم الثالث على التوالي منذ انتهاء آخر هدنة، يوم الأحد الماضي، والتي كانت لمدة يوم واحد، التزم خلالها الطرفان بوقف إطلاق النار، والانسحاب من المنشآت الخدمية، بحسب تقرير لجنة المراقبة.
وبحسب شهود عيان تحدثوا لـ"إرم نيوز"، فإن مناطق قريبة من مقر مدرعات الجيش في الخرطوم، شهدت، اليوم الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كما شهدت مناطق "جنوب الحزام" قصفًا مدفعيًا وجويًا أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين.
وقالت غرفة طوارئ جنوب الحزام، في بيان إن "منطقة حي النهضة (الإنقاذ) تعرضت، عصر اليوم الثلاثاء، لقصف جوي راح ضحيته 4 من المدنيين وعشرات الجرحى، كما دمر أحد المنازل كليًا".
وبعد نحو شهرين من الصراع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع، وصل السودان إلى مرحلة قريبة من "الانهيار"، بعد أن دمرت العديد من المنشآت الحيوية، والبنية التحتية في العاصمة الخرطوم.
ويوجد في الوقت الراهن نحو 10ملايين شخص، محاصرين في منازلهم يواجهون الموت جوعًا، بعد أن تعطلت مصادر دخلهم، وعرقلت أطراف القتال وصول المساعدات الإنسانية إليهم.