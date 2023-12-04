لماذا تختار إسرائيل "عقاب هدم المنازل" للفلسطينيين؟

وتضيف والدة حسام في حديث خاص لـ"إرم نيوز": "جاءنا خبر استشهاد ابني حسام أثناء محاصرته في أحد المنازل والاشتباك لساعات مع مئات الجنود الإسرائيليين ووحداته الخاصة؛ مما أدى لارتقائه شهيدًا بصحبة عدد من رفاقه. كان الخبر مفجعًا وقاسيًا ولم يكن من السهل أن تستقبل خبر مقتل أحد أبنائك".

وتكمل: "منذ استشهاد حسام بدأت المعاناة مع الجيش الإسرائيلي الذي بدأ بإرسال إخطارات لنا بضرورة إخلاء المنزل تمهيدًا لهدمه، وفي إحدى الليالي جاءت قوات الجيش الإسرائيلي ووحدات هندسة المتفجرات وقاموا بأخذ قياسات البيت الهندسية لمعرفة قوة المواد المتفجرة التي ستستخدم في تدميره، وبالفعل بعد أيام جاؤوا بأعداد أكبر وآليات عسكرية وقاموا بتفخيخ البيت ومن ثم تدميره، ومنعنا من محاولة إعادة البناء فوق ركامه بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية".

وتختم والدة حسام حديثها بالقول: "نحن نعلم أن كل هذا يأتي في إطار مشروع إسرائيلي لزيادة التكلفة على عوائل المطاردين والمقاتلين الفلسطينيين من أجل تثبيط عزائمهم والتفكير في عواقب النضال الذي يمارسونه كطريق للدفاع عن أرضهم ومقدساتهم ومدنهم، ولكن، لو كان لدينا عشرة شبان مثل حسام فسنقدمهم فداءً لفلسطين".