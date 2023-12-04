لماذا تختار إسرائيل "عقاب هدم المنازل" للفلسطينيين؟
يحذو الجيش الإسرائيلي في هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حذو الجيش البريطاني، الذي كان يقوم إبان الإنتداب الإنجليزي على فلسطين عام 1917، بتدمير بيوت المطاردين والمعارضين الفلسطينيين لحكمهم في الأراضي الفلسطينية.
تقول والدة الشهيد حسام إسليم التي قام الجيش الإسرائيلي بهدم منزلها بسبب نشاطات حسام العسكرية: "لقد اختار ابني حسام طريق المقاومة عن قناعة وإيمان بأنه الطريق الوحيد لمواجهة إسرائيل. كنّا نعرف نهاية الطريق الذي اختاره حسام، حيث قام الجيش الإسرائيلي بتهديدنا عدة مرات بشكل شخصي وتهديد حسام بأنه سيقوم بقتله ثم سيقوم بهدم منزلنا وتشريدنا".
وتضيف والدة حسام في حديث خاص لـ"إرم نيوز": "جاءنا خبر استشهاد ابني حسام أثناء محاصرته في أحد المنازل والاشتباك لساعات مع مئات الجنود الإسرائيليين ووحداته الخاصة؛ مما أدى لارتقائه شهيدًا بصحبة عدد من رفاقه. كان الخبر مفجعًا وقاسيًا ولم يكن من السهل أن تستقبل خبر مقتل أحد أبنائك".
وتكمل: "منذ استشهاد حسام بدأت المعاناة مع الجيش الإسرائيلي الذي بدأ بإرسال إخطارات لنا بضرورة إخلاء المنزل تمهيدًا لهدمه، وفي إحدى الليالي جاءت قوات الجيش الإسرائيلي ووحدات هندسة المتفجرات وقاموا بأخذ قياسات البيت الهندسية لمعرفة قوة المواد المتفجرة التي ستستخدم في تدميره، وبالفعل بعد أيام جاؤوا بأعداد أكبر وآليات عسكرية وقاموا بتفخيخ البيت ومن ثم تدميره، ومنعنا من محاولة إعادة البناء فوق ركامه بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية".
وتختم والدة حسام حديثها بالقول: "نحن نعلم أن كل هذا يأتي في إطار مشروع إسرائيلي لزيادة التكلفة على عوائل المطاردين والمقاتلين الفلسطينيين من أجل تثبيط عزائمهم والتفكير في عواقب النضال الذي يمارسونه كطريق للدفاع عن أرضهم ومقدساتهم ومدنهم، ولكن، لو كان لدينا عشرة شبان مثل حسام فسنقدمهم فداءً لفلسطين".
في قطاع غزة، ورغم القصف العشوائي والمكثف الذي طال بيوت آلاف المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء وممن ليس لهم علاقة بحماس أو أي تنظيم عسكري، فإن الطائرات الإسرائيلية بالتعاون مع وحدة الاستخبارات العسكرية تقوم بقصف جميع بيوت القادة العسكريين لتنظيم حماس أو التنظيمات العسكرية الأخرى بالإضافة إلى منازل الفلسطينيين المدنيين الذين شاركوا في الدخول إلى السياج الفاصل والوصول إلى المستوطنات في السابع من أكتوبر الماضي.
يقول أحمد دردونة، وهو أحد المواطنين الذين تم قصف منزله وقُتل نجله ذو 18 عامًا أثناء عبوره السياج الفاصل من جهة موقع إيرز العسكري شمال غزة: "ليس لنا أي علاقة بأي تنظيم عسكري على الإطلاق، فأنا أعمل في مجال البناء وكذلك أولادي. دخل ابني يوسف السياج الفاصل يوم السابع من أكتوبر كحال آلاف المواطنين الذين دخلوا وتم قصفهم وقتلهم بالطائرات في المنطقة الحدودية".
ويضيف دردونة في حديث خاص لـ "إرم نيوز": "وصلنا خبر استشهاد يوسف من أحد الجيران الذي شاهده مضرجًا بدمائه داخل الحدود مع إسرائيل، ومع تهديدات الجيش الإسرائيلي بملاحقة وقصف بيوت المدنيين والعسكريين الذين شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر قمنا بإخلاء المنزل على الفور وأبلغنا الجيران، وبعد أكثر من أسبوع قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بتدمير منزلي المكون من ثلاثة طوابق، وأنا الآن مع عائلتي نازح في أحد مراكز الإيواء بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة".
من جهته علّق الخبير في الشؤون العسكرية قائلًا: "دأب الجيش الإسرائيلي على هدم منازل فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات مقاومة ضد إسرائيل والمستوطنين كسياسة عقاب جماعي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية منذ سنوات طويلة وبشكل مخالف للقانون الدولي الذي يحرم سياسات العقاب الجماعي، وحتى بشكل فردي لا يوجد أي قانون أو حتى سابقة قانونية في التاريخ المعاصر تجيز استخدام سياسة هدم المنازل كأي نوع من أنواع العقوبات".
وأضاف موسى في حديث خاص لـ"إرم نيوز": "بهذا السلوك تشير الحكومة الإسرائيلية إلى أنها تمارس سياسة ردع تمنع الفلسطينيين من التفكير بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وقد ثبت فشل هذا السلوك في تحقيق الردع، والواقع يؤكد حتمية استمرار مقاومة الاحتلال رغم كل وسائل الردع والقمع والعقوبات والاغتيالات والاعتقالات والتعذيب التي يمارسها الجيش الإسرائيلي ضد المقاومين من الشعب الفلسطيني، وبذلك يتبين أن سياسة هدم المنازل لا تمثل سوى صورة من صور الانتقام بكل صوره للقانون الدولي الإنساني".