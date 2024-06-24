قيس سعيد: لا نقبل وجود قواعد عسكرية أجنبية في تونس

شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، على أن بلاده لا تقبل بوجود قواعد أجنبية على أراضيها، مشيرًا إلى أنها ملتزمة بهذا الاختيار ولن تقبل إلا بالسيادة الكاملة.

وقال في خطاب بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ68 لتأسيس الجيش الوطني: إن "تونس التي لم تقبل بوجود قواعد عسكرية فوق أراضيها من غير التونسيين لن تحيد عن هذا الاختيار".

وأضاف سعيّد: "تونس تقبل بالتعاون وبتبادل التجارب والخبرات، ولكن لن يكون هذا التعاون إلا في ظل اختياراتنا الوطنية ومن مصالح شعبنا"

وتابع: "لن نقبل بأن تكون حبّة رمل واحدة ولا قطرة ماء واحدة بل حتى هبّة نسيم واحدة خارج السيادة الكاملة للدولة التونسية".

وأشاد سعيّد، وفق وسائل إعلام محلية، بـ"مآثر القوات المسلحة العسكرية في مجال الدفاع عن الوطن ومكافحة الإرهاب ومقاومة الهجرة غير الشرعية".