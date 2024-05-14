قطر: محادثات وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى طريق مسدود

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى طريق مسدود.

وأوضح رئيس الوزراء القطري، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن عملية رفح "أعادت الأمور للوراء" في مفاوضات هدنة غزة.

وأضاف: "قد يكون هناك اتفاق في غضون أيام لكن لا يوجد وضوح من جانب إسرائيل حول كيفية إنهاء الحرب"، بحسب "رويترز".

وشدد رئيس الوزراء القطري على أن الدوحة لم توقف التفاوض بين إسرائيل وحماس رغم التحديات، مؤكدا أن بلاده ستواصل جهود الوساطة بين الجانبين.

وقال إن "مكتب حماس في الدوحة سيظل مفتوحا طالما استمرت الحرب وهناك حاجة للتواصل مع الحركة".

وأشار إلى أنه يتعين أن تكون هناك حكومة فلسطينية واحدة في كل من الضفة الغربية وغزة بناء على توافق فلسطيني.