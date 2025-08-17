زامير: سنطلق المرحلة التالية من عملية "عربات جدعون" في غزة قريباً

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، أيال زامير، من قطاع غزة، أن المرحلة التالية من عملية "عربات جدعون" ستنطلق قريباً، وأوضح أن تلك المرحلة ستعني "الاحتلال الكامل" لغزة.

وأضاف جولة ميدانية في قطاع غزة اليوم الأحد برفقة قادة المنطقة الجنوبية: "سنواصل في إطارها تعميق الضربات ضد حماس في مدينة غزة حتى حسمها".

وقال زامير، خلال جولة في قطاع غزة: "هذه خطوة أخرى في خطة طويلة الأمد ومدروسة لضرب جميع عناصر المحور، وإيران على وجه الخصوص".

وأوضح: "كما في العمليات الأخيرة في إيران واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة، سنواصل تغيير الواقع الأمني. سنحافظ على زخم عملية "عربات جدعون" مع التركيز على مدينة غزة.