مستشار أمني إسرائيلي: مرحلة انفصال السويداء عن سوريا "بدأت"

أعلن المستشار في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عنان وهبي، الأربعاء، أن مرحلة انفصال السويداء عن سوريا قد بدأت.

وقال وهبي في تصريح أوردته قناة "i24news"، إن "الانفصال يحتاج إلى غطاء واعتراف دولي وخوض مسيرة استقلال، على سبيل المثال لبنان استقل على مراحل خلال ثلاث سنوات".

وأعرب عن اعتقاده بأن "السويداء بدأت بالمرحلة الأولى"، مؤكدًا أنه "بعد الضربة البربرية التي حصلت في الجنوب السوري، تيقن الزعماء كافة بتلك المنطقة ومناطق أخرى أن سوريا لن تعود إلى ما أرادت أن تكون، فهي لم تكن دولة موحدة لشعب ذي مصالح عليا محترمة ومقدسة من الجميع، وإنما ديكتاتورية يحكمها حكم مركزي عسكري، وعندما سنحت الفرصة لبناء شيء آخر، عاد النهج نفسه من التكفير والتدمير والحرق"، على حد زعمه.

وتابع: "هذا النوع لا يستطيع أن يبني أممًا وأن يبني دولة، وهو ما أدركته هذه المجموعات، التي أيقنت أنه يجب أن تنفرد على الأقل في مناطقها وحماية نفسها، وأن تأخذ حيزًا من الجغرافيا لتعيش بهويتها".

واستبعد وهبي أن تنجح سوريا في الأعوام المقبلة بأن تكون شعبًا واحدًا.

وكان الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، قد طالب "شرفاء العالم والدول الحرة بالوقوف معنا لإعلان إقليم منفصل" في جنوب سوريا.