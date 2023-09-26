السلطات اللبنانية تعتقل مطلق الرصاص على السفارة الأمريكية

قال مصدران أمنيان لرويترز إن قوات الأمن اللبنانية ألقت القبض على شخص على الأقل شارك في إطلاق الرصاص على السفارة الأمريكية الأسبوع الماضي.

وذكر مصدر أمني أن الشخص رجل لبناني. وأفاد المصدر الأمني الثاني إن الذخيرة التي كانت بحوزته في موقعه تمت مصادرتها أيضا.

وقع إطلاق النار، الذي لم يسفر عن أي إصابات، في وقت متأخر من يوم الأربعاء بالقرب من السفارة الأمريكية الخاضعة لحراسة مشددة في بلدة عوكر شمالي بيروت. والحوادث الأمنية حول السفارة نادرة.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا يوم الجمعة إن السفارة "لم يرهبها" هذا الحادث.

وأضافت بعد لقائها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الذي ندد بإطلاق النار "نعلم أن السلطات تحقق في هذا الحادث".

نقلت واشنطن سفارتها من بيروت إلى عوكر في أعقاب هجوم انتحاري عام 1983 في العاصمة اللبنانية أدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصا.