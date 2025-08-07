"إرم نيوز" ينشر نصّ الورقة الأمريكية بشأن وقف العداء بين لبنان وإسرائيل (وثيقة)

حصل موقع "إرم نيوز" على النص الكامل للورقة الأمريكية التي قدمها المبعوث الأمريكي توماس برّاك للحكومة اللبنانية، والتي تتضمن بنود مقترح تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الصادر في تشرين الثاني 2024، من أجل تعزيز حل دائم وشامل.

وتستهدف الورقة الأمريكية تنفيذ لبنان وثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ"اتفاق الطائف"، والدستور اللبناني، وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدّمها القرار 1701 (2006)، واتخاذ الخطوات اللازمة لإرساء سيادته الكاملة على جميع أراضيه، لتعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.

كما تنص الوثيقة على ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى إنهاء الوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها "حزب الله"، في كافة الأراضي اللبنانية، شمالاً وجنوباً لنهر الليطاني، مع تقديم الدعم اللازم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

وكذلك تنص على نشر قوات الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم اللازم له وللقوى الأمنية، وانسحاب إسرائيل من "النقاط الخمس"، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.

وكانت حالة من التوتر الشديد سيطرت على لبنان، نتيجة الارتباك الذي أثاره قرار مجلس الوزراء اللبناني الداعي إلى احتكار الدولة للسلاح، والتي تتضمن نزع أسلحة مليشيا حزب الله، وهو الأمر الذي رفضه أمين عام الحزب، نعيم قاسم، واصفا القرار بـ"الإملاءات الأمريكية-الإسرائيلية" التي تطالب بتجريد المقاومة من سلاحها، بحسب ما ورد فيما يعرف "ورقة برّاك".

ومع صدور قرار مجلس الوزراء بتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله، تصاعدت حدة التوتر إلى ذروتها، حيث انقسم اللبنانيون بين مؤيد ومعارض للوثيقة المذكورة، مما أشعل نقاشًا حادًا.

وأثار الخلاف بين الأطراف اللبنانية حول هذا القرار موجة من القلق المتزايد عبر البلاد، مع ظهور بوادر فتنة قد تؤدي، في حال عدم الوصول إلى توافق، إلى اندلاع صراع طائفي جديد أو حرب أهلية تهدد استقرار لبنان الذي يعاني أصلا من أوضاع اقتصادية متردية للغاية منذ عدة سنوات.

وفيما يلي النص الكامل للورقة الأمريكية الخاصة بمقترح تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل: