بينهم صحفيون وأطفال.. 11 إصابة بقصف إسرائيلي لمستشفى شهداء الأقصى

أصيب 11 فلسطينيا بينهم أطفال وصحفيون، إثر قصف إسرائيلي ليل الأحد الاثنين، استهدف مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 11 شخصا أصيبوا في قصف نفذته طائرة طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خياما للنازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونقلت عن مصدر طبي قوله، إن "الجرحى تلقوا العلاج الفوري، وسط أوضاع إنسانية متدهورة نتيجة هجمات الاحتلال المتواصلة".

وأفادت الوكالة، بوقوع إصابات عدة بعد قصف إسرائيلي لحي الشجاعية، شرقي قطاع غزة. وتشن القوات الإسرائيلية أيضا، هجوما على مناطق في شمال القطاع.

وتسببت الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، خلال عام كامل، في تحويل المستشفيات إلى "مقابر جماعية" للفلسطينيين، مع عجز الطواقم الطبية عن تقديم أية خدمات نتيجة الإرهاق والاكتظاظ في أروقة المستشفيات.

وفي حين تجد الطواقم نفسها أمام خيارات صعبة بسبب ظروف العمل القاسية التي صنعتها الحرب، يعيش عشرات آلاف الفلسطينيين معاناة مركبة في الحصول على الرعاية الصحية أو حتى توفير العلاج الذي تمنع إسرائيل إدخاله بكميات كافية للقطاع.