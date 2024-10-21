واشنطن تبحث مع رئيس الحكومة الفلسطينية الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية

بحث نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، مع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، الوضع الأمني والاقتصادي في الضفة الغربية. وفق وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن أدييمو، تحدث اليوم الاثنين إلى رئيس الوزراء الفلسطيني، وناقشا الأمن والاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة أن أدييمو ومصطفى ناقشا أيضا جهود السلطة الفلسطينية لتحسين نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

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وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن أدييمو "شدد على أهمية منع المتشددين والمتطرفين العنيفين" من جمع الأموال واستخدامها ونقلها في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة إنهما تحدثا أيضا عن أهمية علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للأمن والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.