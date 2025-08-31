بعد حذف اسمه.. هل تراجعت "حماس" عن تأكيد مقتل محمد السنوار؟

تدل مؤشرات على أن حركة "حماس" تراجعت عن إعلان مقتل المسؤول العسكري البارز لديها محمد السنوار، والذي أعلنت إسرائيل اغتياله بعد استهداف نفق بجوار مستشفى غزة الأوروبي جنوبي قطاع غزة، رفقة مسؤولين عسكريين آخرين.

وكانت المنصة الرسمية لحركة حماس عبر "تيليغرام" أشارت لمقتل محمد السنوار، ضمن قائمة من مجموعة قادة عسكريين وسياسيين في الحركة ممن اغتالتهم إسرائيل، قبل أن تعدل التصريح الذي نشرته وتحذف اسم محمد السنوار من بين أسماء القتلى.

وظهر محمد السنوار ضمن لقطات بثها الجناح العسكري لحماس تضمنت مشاهد لشقيقه رئيس المكتب السياسي السابق لحماس يحيى السنوار، وسلفه إسماعيل هنية، الذي اغتالته إسرائيل في طهران، وكذلك محمد الضيف القائد العام للجناح العسكري لحماس، ونائبه مروان عيسى.

وظهر في المشاهد كذلك قائد كتيبة خان يونس رافع سلامة، الذي اغتيل بجانب الضيف، وعضو المجلس العسكري لكتائب القسام رائد ثابت.

كما تضمنت المشاهد، التي جاءت ضمن عمل فني من إنتاج الجناح العسكري لحماس حول محمد الضيف، لقطات له برفقة قادة من الحركة قتلتهم إسرائيل جميعًا خلال الحرب، باستثناء باسم عيسى وهو أحد أعضاء المجلس العسكري للقسام واغتالته إسرائيل في الحرب على غزة عام 2021.

وفهم نشر القسام صور قادتها، ومن بينهم محمد السنوار، على أنه إعلان ضمني عن مقتله، إذ إن الحركة لا تقوم عادة بنشر صور قادتها الأحياء وتغطي وجوههم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال محمد السنوار، وقائد لواء رفح في كتائب القسام محمد أبو شمالة، بعد استهداف نفق كانا موجوديْن داخله في مايو/أيار الماضي، ونقل جثتيهما إلى إسرائيل.

وعادة ما يعلن الجناح العسكري لحماس مقتل قادته بعد وقت طويل من إعلان الجيش الإسرائيلي، كما حدث مع القادة العسكريين السابقين الذين اغتالتهم إسرائيل سابقًا.