لماذا لم تغير إيران استراتيجية "عدم التدخل المباشر" في حرب غزة؟

وعبَّر عن اعتقاده بأن الخطوات على هذا المسار تجري كهدف يُراد تحقيقه على المدى الفوري، وهو تعطيل التطورات غير المرغوب فيها إيرانيًا، لا سيما ما يمكن أن يحدث في اليوم التالي للحرب على غزة على الصعيد الإقليمي، ضاربًا أمثلة على ما بدت أنها خطوات إيرانية استباقية لتحسين علاقاتها بدول المنطقة.

المسار الثاني يأتي عبر أذرعها والمحور الموالي لطهران، الذي تصفه بـ "محور المقاومة"، والذي تسعى من خلاله للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع أنه لا توجد بعد تحولات في استراتيجية إيران القائمة على التدخل غير المباشر في حرب غزة، ويبدو أنها تواصل العمل عبر أذرعها، فيما لا يمكن تغافل أن حربًا دائرة بالفعل بين إيران وإسرائيل حتى قبل العمليات في غزة.

غارات إسرائيلية وتهديد إيراني

وأضاف أنه في الساحة السورية تشن إسرائيل غارات دورية، لطالما اتضح أنها استهدفت شخصيات من الحرس الثوري، ناهيك عن الهجمات السيبرانية المتبادلة، إضافة إلى الساحة البحرية، وأخيرًا هدَّدت طهران بغلق ممرات التجارة حتى في البحر المتوسط وليس في البحر الأحمر فقط.

وقلل الخبير الإسرائيلي من فرص تحول الاستراتيجية الإيرانية الخاصة بعدم الرد بشكل مباشر على إسرائيل والبقاء على الوضع الراهن، مع أنه يرى أن إسرائيل أصبحت أكثر جرأة، وأن إيران تعمل على توجيه رد، لكنه بقي على قناعة بأن كل ذلك لا يعني تحولات استراتيجية في طهران.