الأسرى الفلسطينيون يشرعون بخطوات للعصيان داخل السجون الإسرائيلية

وأبلغت إدارة السجون الإسرائيلية الأسرى الفلسطينيين، أنها بصدد تطبيق إجراء يقضي بتحديد كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص ساعات الاستحمام، بحيث يكون لكل قسم ساعة خلال اليوم.

وذكر نادي الأسير، في بيان صحفي، أن "الأسرى سيشرعون اليوم بتطبيق خطوات عصيان في سجن نفحة"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستتسع في بقية السجون، وفقًا للخطة التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى.

وأوضح النادي، في بيانه، أن "هذه الخطوات تأتي كرد على إعلان إدارة سجون الاحتلال البدء بتنفيذ أول الإجراءات العقابية، التي أقرها الوزير بن غفير، ضد الأسرى، والمتعلقة بالتحكم بكمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص ساعات الاستحمام".

وأضاف النادي: "تتمثل خطوات الأسرى التصعيدية، بارتداء لباس الشاباص، وهو اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون على الأسرى، وتعني هذه الخطوة استعداد الأسرى لتصعيد المواجهة ضد إدارة السجن".

كما سيقوم الأسرى بإغلاق الأقسام، بحيث تتوقف جميع مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية المتعلقة بأنظمة السجن، إضافة إلى عرقلة إجراء الفحص الأمني.

وأمس الإثنين، أعلنت الحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية، سلسلة خطوات تصعيدية ردًّا على الإجراءات القمعية التي أقرها وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، في إطار سياسة التضييق على الأسرى الفلسطينيين.