الأسرى الفلسطينيون يشرعون بخطوات للعصيان داخل السجون الإسرائيلية
شرع الأسرى الفلسطينيون، اليوم الثلاثاء، بأولى خطوات العصيان داخل السجون الإسرائيلية، ردًّا على القرارات التي اتخذها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بحقهم خلال الأيام الماضية.
وأبلغت إدارة السجون الإسرائيلية الأسرى الفلسطينيين، أنها بصدد تطبيق إجراء يقضي بتحديد كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص ساعات الاستحمام، بحيث يكون لكل قسم ساعة خلال اليوم.
وذكر نادي الأسير، في بيان صحفي، أن "الأسرى سيشرعون اليوم بتطبيق خطوات عصيان في سجن نفحة"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستتسع في بقية السجون، وفقًا للخطة التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى.
وأوضح النادي، في بيانه، أن "هذه الخطوات تأتي كرد على إعلان إدارة سجون الاحتلال البدء بتنفيذ أول الإجراءات العقابية، التي أقرها الوزير بن غفير، ضد الأسرى، والمتعلقة بالتحكم بكمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص ساعات الاستحمام".
وأضاف النادي: "تتمثل خطوات الأسرى التصعيدية، بارتداء لباس الشاباص، وهو اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون على الأسرى، وتعني هذه الخطوة استعداد الأسرى لتصعيد المواجهة ضد إدارة السجن".
كما سيقوم الأسرى بإغلاق الأقسام، بحيث تتوقف جميع مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية المتعلقة بأنظمة السجن، إضافة إلى عرقلة إجراء الفحص الأمني.
وأمس الإثنين، أعلنت الحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية، سلسلة خطوات تصعيدية ردًّا على الإجراءات القمعية التي أقرها وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، في إطار سياسة التضييق على الأسرى الفلسطينيين.
ويعد ملف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، قضية متفجرة، في ظل تهديد الفصائل في قطاع غزة، بالذهاب نحو التصعيد مع إسرائيل، في حال استمرت الإجراءات القمعية التي تمارسها إدارة السجون الإسرائيلية.
وقررت الحركة الأسيرة، في بيان صحفي، الشروع بسلسلة خطوات تبدأ بالعصيان داخل السجون الإسرائيلية، وتنتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام، ردًّا على إجراءات الوزير بن غفير بحق الأسرى.
وأكدت الحركة الأسيرة في بيانها، أن خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام ستبدأها في الأول من شهر رمضان المقبل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".
وأضافت: "سنخوض هذا الإضراب بمطالب موحدة وبقيادة موحدة، والتي نريدها كذلك في الخارج"، مشيرة إلى أن هذه الوحدة هي الضامن الأساس لنجاح نضال الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
وأشارت الحركة إلى أن "المطلب الوحيد الذي يريدون تحقيقه هو الحرية"، مضيفة: "على الجميع أن يلتقط رسالتنا هذه وصوتنا هذا، فلم نعد نحتمل استمرار التنكيل بنا ليلَ نهار، والاعتداء على كرامتنا وكرامة أسيراتنا".