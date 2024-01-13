ألمانيا سترسل "فرقاطة" لاعتراض الصواريخ والدرونات الحوثية في البحر الأحمر

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرقاطة "هيسن" مجهزة بصواريخ مضادة للطائرات ونظام استطلاع راداري قادر على اكتشاف آلاف الأهداف في وقت واحد، وتحمل أيضًا مروحيات هجومية.

وكانت هذه الفرقاطة قد شاركت مؤخرًا في مناورات حلف شمال الأطلسي لمدة ستة أشهر في بحر الشمال والقطب الشمالي.

ومن المتوقع صدور قرار بشأن إطلاق عملية بحرية جديدة للاتحاد الأوروبي لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 19 شباط/ فبراير المقبل، ومن المتوقع أن تبدأ العملية نفسها في الفترة من 19 فبراير حتى نهاية الشهر.

تصريحات الحوثي ودول عربية تحذر

وكانت ميليشيا الحوثي قالت في وقت سابق، إن هجماتها في البحر الأحمر تستهدف فقط السفن المرتبطة بإسرائيل، وتهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة دون أن تعيق حرية الملاحة في المنطقة.

وحذرت دول عربية وإسلامية الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا من أن الدعم غير المشروط للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة سيؤدي إلى انتشار الصراع في جميع أنحاء المنطقة.