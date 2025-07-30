في اتصال مع ستارمر: محمد بن زايد يثمن عزم بريطانيا الاعتراف بفلسطين

ثمن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، عزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

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جاء ذلك، في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس الإماراتي من كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة، بحثا خلاله التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأن معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدين حرص البلدين على دعم جميع المساعي والجهود الهادفة إلى إرساء الأمن والاستقرار الإقليميين، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

وشدد الجانبان على أهمية الدفع بخطى ثابتة نحو مسار السلام الدائم والعادل والشامل الذي يقوم على أساس “حل الدولتين” باعتباره السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة وبناء مستقبل أفضل لجميع دولها وشعوبها.

وأكد الرئيس الإماراتي، أولوية التوصل إلى وقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية بكميات كافية إلى القطاع ودون عوائق لتخفيف المعاناة التي يعيشها سكانه.

كما تناولا خلال الاتصال، مسارات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، مؤكدين حرصهما على مواصلة العمل المشترك والبناء على العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما ويدعم أسباب الأمن والسلام في المنطقة والعالم.