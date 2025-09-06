بيدرسون والشيباني يناقشان حماية سيادة سوريا وعودة اللاجئين

بحث المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم السبت، في دمشق مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عملية الانتقال السياسي والوضع في السويداء والساحل.

ودعا بيدرسون إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، مؤكدًا دعم الأمم المتحدة لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وطالب بمعالجة القضايا الداخلية عبر الحوار وبذل جهود حقيقية لبناء الثقة.

وأشارت وزارة الخارجية السورية، في بيان لها عبر منصة "إكس"، إلى أن الشيباني استقبل بيدرسون والوفد المرافق له، مبينة أن الجانبين تناولا التطورات الأخيرة في المنطقة، وتم التأكيد على "احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وضرورة تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين وتحسين الوضع الإنساني".

وسبق أن توقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أن يعود معظم مواطني بلاده الموجودين في الخارج خلال عامين.

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد عاد أكثر من 2.4 مليون لاجئ ونازح سوري إلى مناطقهم منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حتى 14 آب/أغسطس الماضي، منهم 779 ألفًا و473 لاجئًا من دول الجوار، ومليون و694 ألفًا و418 نازحًا في الداخل.