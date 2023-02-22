تقرير: تفاهم إسرائيلي-فلسطيني لمنع التصعيد قبل شهر رمضان

ذكر تقرير عبري، نقلاً عن شخصيات سياسية إسرائيلية بارزة، أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية توصلتا إلى تفاهم بوساطة أمريكية، بشأن تجميد مؤقت للمستوطنات، في محاولة لمنع حدوث تصعيد أمني قبل شهر رمضان المقبل.

وقال موقع "نيوز 1" العبري، إن "هذا هو سبب موافقة رئيس الوزراء نتنياهو على صفقة تجميد الاستيطان، التي دعت إليها الولايات المتحدة، وهي راضية عنها، لكنّ هناك شكاً كبيرا في أن هذه التفاهمات ستؤدي إلى إنهاء العنف".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وعد السبت الماضي، خلال اتصال هاتفي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإجراء اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية، للعمل على وقف الأعمال الأحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، وهدم المنازل، والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات والمسجد الأقصى، وأعمال القتل، وتنصل الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقيات الموقعة.

وشدد عباس على أن "وقف الخطوات الإسرائيلية سيفتح الأفق السياسي المستند إلى تنفيذ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية".