خبراء يكشفون لـ"إرم نيوز" إيجابيات التمثيل الدبلوماسي السعودي في فلسطين
عينت السعودية أول سفير لها لدى دولة فلسطين منذ 3 عقود، وأعلن السفير غير المقيم القنصل العام في القدس نايف بن بندر السديري، أمس الثلاثاء، أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
ولم يكن هذا التمثيل الدبلوماسي السعودي هو الأول، إذ وجه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن مؤسس الدولة السعودية بافتتاح القنصلية العامة السعودية في القدس وتحديدًا في حي الشيخ جراح العام 1947، وافتتحها آنذاك عبدالعزيز بن أحمد السديري.
مبادرة السلام
الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عبدالله بن فهد اللحيدان قال حول التمثيل الدبلوماسي السعودي في فلسطين، إن من أهداف هذه الخطوة تشجيع إسرائيل على أن تتخلى عن نهجها العنصري والعدواني، على أمل أن تحقق نتائج إيجابية بين البلدين في نهاية المطاف.
وأكد اللحيدان في تصريحه لـ"إرم نيوز"، أن السعودية مكتفية وليست مضطرة لإقامة علاقات مع إسرائيل إلا في حال وجود حل إيجابي من أجل القضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن الدول العربية قبل أكثر من 20 سنة اتفقت على مبادرة السلام التي قدمها ملك السعودية الراحل عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان وليًا للعهد، والتي نصت على قيام دولة فلسطينية معترف بها دوليًّا على حدود 1967 وعاصمتها القدس مقابل الاعتراف بإسرائيل.
أرض صلبة
وهنا يقول الخبير والمحلل السياسي مبارك آل عاتي، إن السعودية تقف على أرض صلبة ولديها مطالب واضحة من الجانب الإسرائيلي، إلا أن دولة بحجم السعودية يجب أن تكون لديها علاقات مع جميع الدول، خاصة وأن ليست لديها عداوات مع أي دولة.
من جانبه، أكد السفير السعودي لدى فلسطين والقنصل العام في القدس نايف بن بندر السديري، أن هذه الخطوة لها تبعات تصب في مصلحة الفلسطينيين من ناحية تنظيم العلاقات وإعطائها دفعة ذات طابع رسمي في كل المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، قائلًا: "نتطلع إلى مستقبل واعد لهذه العلاقات وأن تكون كما كانت وأفضل".
التطرف الإسرائيلي
وفي هذا الإطار أشار الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عبدالله بن فهد اللحيدان إلى أنه خلال السنوات الماضية لم تكن هناك تحركات إيجابية من قبل الجانب الإسرائيلي، بل بالعكس اتجهت نحو المزيد من التطرف والتعنت ومصادرة الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي جعل إسرائيل معزولة.
وأضاف: "المنطقة العربية بعد ما يسمى بالربيع العربي أصبحت تواجه اختلالًا لمصلحة بعض القوى الإقليمية، وأصبح لدى دول الخليج مصلحة مباشرة لحل القضية الفلسطينية ودخول إسرائيل كدولة مهمة في المنطقة".
وقال: "أقامت كل من الإمارات والبحرين علاقات مع إسرائيل، وكانت هاتان العلاقتان مهمتين لعمل نوع من التوازن، بالإضافة إلى فوائدها الاقتصادية لجميع الأطراف".
وأشار اللحيدان إلى أن السعودية بثقلها العربي والإسلامي تدخل في هذا الميدان بما له من أهمية في إعادة التوازن في المنطقة ولحل هذه القضية التي استغرقت وقتًا طويلًا، كما أنها تشجع إسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية مع فلسطين، على حد قوله.
إسرائيل ومنذ طرح مبادرة السلام العربية خلال العشرين سنة الماضية اتجهت نحو المزيد من التطرف بحسب اللحيدان، موضحًا أن تصريحات ولي العهد السعودي دعت إسرائيل بأن تتخلى عن هذا النهج المتطرف، مقابل منح الفلسطينيين دولة مستقلة.
وشدد على ضرورة أن تغير إسرائيل من نهجها إذا أرادت أن تكون لاعبًا مهمًا في المنطقة.
البرنامج النووي
وحول مطالب السعودية من الولايات المتحدة لإتمام عملية التطبيع مع إسرائيل بتمكينها من برنامجها النووي السلمي، بحسب وسائل إعلام أمريكية، قال الباحث في العلاقات الدولية، إن السعودية عازمة على تنفيذ برنامجها النووي السلمي من أجل توليد الطاقة، وهي تريد أن تتم الدورة النووية الكاملة على أراضيها، حتى لا تكون مصادرها في الطاقة رهن سياسات دولية، كما تنوي الحصول عليها من حلفائها التقليديين سواء في أمريكا أو الدول الأوروبية، أو من مصادر أخرى، على حد تعبيره.
من جهته، قال الخبير والمحلل السياسي مبارك آل عاتي، إن هذه الخطوة مهمة جدًا للسعودية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، بفضل تصاعد النفوذ السياسي السعودي في المنطقة والعالم، مبينًا أنها الداعم الأول والأكبر للقضية الفلسطينية.
وأشار في حديثه لـ"إرم نيوز" إلى أن هذا التمثيل الدبلوماسي في فلسطين كان ضروريًّا في ظل غياب طويل، مضيفًا: "لاحظت الدبلوماسية السعودية ضعفًا عربيًّا واضحًا تجاه هذه القضية، بالإضافة إلى ضعف في الداخل الفلسطيني بسبب الخلافات والتناحر بين الفصائل الفلسطينية".
تطبيع العلاقات
أكد آل عاتي أن المفاوضات السعودية الإسرائيلية حول تطبيع العلاقات بالتعاون مع الإدارة الأمريكية تسير بشكل مرضي عنه من قبل الأطراف الثلاثة، حيث أشار ولي العهد السعودي في لقائه الأخير مع قناة "فوكس نيوز" إلى أن السعودية تقترب كل يوم من النهاية الإيجابية لهذه المفاوضات، وذلك سيكون وفقًا للرؤية والمطالب السعودية التي تمثلت بالتمسك في حقوق الشعب الفلسطيني وحصوله على دولة مستقلة.
ولفت إلى أن السعودية تقول إنني أتفاوض بعلانية وبكل وضوح أمام الجميع، نيابة عن نفسها وعن مصالح الأمن القومي والمصالح الفلسطينية، مضيفًا: "السعودية مؤهلة لأن تقوم بدور إيجابي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ودور ضامن للقضية".
وحول هذه المفاوضات، قال آل عاتي إنها ستُدخل منطقة الشرق الأوسط في مكانة غير مسبوقة، وزاد بالقول: "شبه ولي العهد السعودي هذه المفاوضات بأنها أشبه ما تكون بأهم مفاوضات بعد الحرب الباردة".