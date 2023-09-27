خبراء يكشفون لـ"إرم نيوز" إيجابيات التمثيل الدبلوماسي السعودي في فلسطين

مبادرة السلام

الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عبدالله بن فهد اللحيدان قال حول التمثيل الدبلوماسي السعودي في فلسطين، إن من أهداف هذه الخطوة تشجيع إسرائيل على أن تتخلى عن نهجها العنصري والعدواني، على أمل أن تحقق نتائج إيجابية بين البلدين في نهاية المطاف.

وأكد اللحيدان في تصريحه لـ"إرم نيوز"، أن السعودية مكتفية وليست مضطرة لإقامة علاقات مع إسرائيل إلا في حال وجود حل إيجابي من أجل القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن الدول العربية قبل أكثر من 20 سنة اتفقت على مبادرة السلام التي قدمها ملك السعودية الراحل عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان وليًا للعهد، والتي نصت على قيام دولة فلسطينية معترف بها دوليًّا على حدود 1967 وعاصمتها القدس مقابل الاعتراف بإسرائيل.