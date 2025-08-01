"استقبال ملوكي".. غضب في سوريا بعد زيارة أدرعي إلى دروز جبل الشيخ (صور)

أثارت زيارة غير مسبوقة للناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، العقيد أفيخاي أدرعي، إلى القرى الدرزية الواقعة على جبل الشيخ في سوريا، موجة غضب عارمة في الشارع السوري، بعد أن ظهر في مشاهد مصورة وهو يُستقبل بحفاوة من قبل عدد من شيوخ ووجهاء تلك القرى.

وبحسب ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية، فقد حظي أدرعي خلال الزيارة باستقبال وُصف بـ"الملوكي"، حيث تبادل الأحضان والقبلات مع شخصيات درزية بارزة، ما أثار صدمة لدى العديد من السوريين الذين عبّروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد، واعتبروا ما جرى "استفزازاً لمشاعرهم الوطنية".

وخلال الزيارة، استمع أدرعي لروايات مطوّلة من أبناء الطائفة الدرزية حول أوضاعهم، بما في ذلك معاناة سكان المنطقة نتيجة ما وصفوه بـ"ممارسات نظام الشرع"، في إشارة إلى حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع.

كما تطرقت الأحاديث إلى أحداث السويداء التي وقعت قبل نحو أسبوعين، والتي أعادت تسليط الضوء على حالة التوتر والاحتقان في الجنوب السوري.

واعتبر المحلل العسكري لصحيفة معاريف، آفي إشكنازي، أن أدرعي "السلاح رقم واحد في إسرائيل" إعلامياً، مؤكداً أن ظهوره بهذه الصورة من داخل سوريا يمثل اختراقاً غير مسبوق.

في سياق متصل، كشفت القناة الإسرائيلية "كان 11" أن الحكومة السورية كانت قد وجّهت دعوة رسمية للزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، لزيارة دمشق قبل اندلاع أحداث السويداء، لكن الأخير رفض الدعوة.

وبحسب القناة، عادت الحكومة الجديدة لمحاولة التواصل معه مجدداً بعد تلك الأحداث، دون أن تتلقى رداً.