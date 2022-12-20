تنديد فلسطيني واسع بوفاة الأسير ناصر أبوحميد.. وتحرك دولي لاستعادة جثمانه

أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أنها تواصلت مع الإدارة الأمريكية من أجل الضغط على إسرائيل للإفراج عن جثمان الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد، الذي توفي داخل إحدى المستشفيات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، وفاة الأسير الفلسطيني القيادي في حركة فتح، ناصر أبو حميد، بعد أن دخل غيبوبة، وتراجع وضعه الصحي نتيجة إصابته بالسرطان داخل السجون الإسرائيلية.

وكان أبوحميد يقضي سبعة أحكام بالسجن المؤبد وحكما بخمسين عاما في سجن إسرائيلي، وهو أحد مؤسسي كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح خلال الانتفاضة الثانية.

وقضى أبو حميد في السجن ما مجموعه 30 عاما، منها 20 متصلة منذ عام 2002 وحتى وفاته اليوم عن خمسين عاما. وتم الكشف عن إصابته بسرطان الرئة في العام الماضي.

وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، أن السلطة الفلسطينية تنتظر خلال الساعات المقبلة الرد الإسرائيلي على الطلب الذي تقدمت به بتسليم جثمان الأسير ناصر أبو حميد.

وأضاف: "تواصلنا مع الإدارة الأمريكية وجهات عربية من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثمان أبو حميد لتكريمه إلى مثواه الأخير".

وقالت هيئة شؤون الأسرى إن: "حالة من الغضب سادت مختلف السجون الإسرائيلية بعد الاعلان عن استشهاد أبو حميد".