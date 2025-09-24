نتنياهو: نبذل جهدا عسكريا ودبلوماسيا لهزيمة حماس وإعادة الرهائن

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو أبلغ عائلة ألون أوهيل، الرهينة الذي لا يزال محتجزا في غزة، بأن هناك جهدا عسكريا دبلوماسيا مشتركا يجري تنفيذه بشكل مستمر لهزيمة حركة حماس وإعادة جميع الرهائن.

وكانت صحيفة "معاريف" قد اعتبرت أن خيارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبحت صفرية، ولم يعد أمامه سوى المفاضلة بين إنهاء الحرب في غزة، وعودة الرهائن، أو مزيد من التورط في مستنقع غزة، وخسارة أكثر فداحة لعلاقات إسرائيل الاستراتيجية مع المجتمع الدولي.

ونقلت الصحيفة العبرية عن الدكتور شاي هار تسفي، وهو باحث بارز في معهد السياسة والاستراتيجية في جامعة رايخمان الإسرائيلية، أن لقاء القمة المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، المقرر يوم الاثنين المقبل، يفرض على الأخير وقوفًا أمام "مفترق طرق"، ويجبره على المفاضلة بين خيارين متناقضين تمامًا، ولكل منهما تداعيات مصيرية على مستقبل إسرائيل.



