سقوط قذيفة إسرائيلية داخل مستشفى في جنوب لبنان

استهدف الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مستشفى حكومي في جنوب لبنان، دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت الوكالة إن قذيفة أطلقها الجيش الإسرائيلي سقطت داخل موقف السيارات التابع لمستشفى ميس الجبل الحكومي، ووصلت شظاياها إلى داخل قسم الطوارئ ولم تسفر عن وقوع إصابات.

يأتي ذلك في وقت قصفت فيه المدفعية الإسرائيلية، أطراف بلدات مروحين والظهيرة وعيتا الشعب وشيحين وحولا، وكذلك أطراف المنطقة الواقعة بين حولا ومركبا في جنوب لبنان.

كما استهدف الجيش الإسرائيلي منزلين في بلدة كفركلا؛ ما أسفر عن دمارهما، وتضرر منازل محيطة.