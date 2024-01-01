سقوط قذيفة إسرائيلية داخل مستشفى في جنوب لبنان
استهدف الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مستشفى حكومي في جنوب لبنان، دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقالت الوكالة إن قذيفة أطلقها الجيش الإسرائيلي سقطت داخل موقف السيارات التابع لمستشفى ميس الجبل الحكومي، ووصلت شظاياها إلى داخل قسم الطوارئ ولم تسفر عن وقوع إصابات.
يأتي ذلك في وقت قصفت فيه المدفعية الإسرائيلية، أطراف بلدات مروحين والظهيرة وعيتا الشعب وشيحين وحولا، وكذلك أطراف المنطقة الواقعة بين حولا ومركبا في جنوب لبنان.
كما استهدف الجيش الإسرائيلي منزلين في بلدة كفركلا؛ ما أسفر عن دمارهما، وتضرر منازل محيطة.
وشهدت المناطق الجنوبية في لبنان، تحليقًا لطيران الاستطلاع الإسرائيلي والمقاتل الذي نفذ سلسلة غارات على منطقة اللبونة الواقعة بين الناقورة وعلما الشعب.
في مقابل ذلك، أعلنت ميليشيا حزب الله، اليوم الإثنين، استهداف موقع حدب البستان في إسرائيل وتحقيق إصابة "مباشرة".
وتشتبك ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر الماضي، في أسوأ تصعيد بين الطرفين منذ حرب 2006.