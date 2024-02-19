الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، إن سفينة شحن ترفع علم بيليز ومسجلة في بريطانيا، أبلغت عن تعرّضها لهجوم في مضيق باب المندب. وتبنَّت ميليشيا الحوثي الهجوم معلنة أن السفينة "معرّضة للغرق".

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن طاقم السفينة غادرها قبالة سواحل اليمن بعد حدوث انفجار.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم ميليشا الحوثي باليمن، اليوم الاثنين، إنها استهدفت السفينة روبيمار في خليج عدن.

وأفاد بيان الميليشيا بأنه "نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرَّضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق".

ونقلت وكالة رويترز عن بيان للحوثيين قولهم، إنهم حرصوا على خروج طاقم السفينة بـ"أمان"، فيما أفاد بأنها سفينة بريطانية.

وقال المتحدث العسكري باسم الميليشيا، إنهم أسقطوا طائرة أمريكية مسيرة في الحديدة.