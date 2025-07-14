الدفاع السورية: الوضع في السويداء "صعب" لكنه يتجه نحو السيطرة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية إن الوضع العسكري في مدينة السويداء في حالة "اشتباك شديد"، لكنه يتجه نحو السيطرة.

وفي تصريحات لقناة "الإخبارية" المحلية"، أكد حسن عبد الغني أن هناك تقدما على عدة محاور وأنّ قوات الأمن والجيش باتت على مشارف مدينة السويداء، التي تشهد اشتباكات عنيفة بين أبنائها "ذات الغالبية الدرزية" وعشائر البدو منذ يوم السبت، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وشدد على أن دخول الجيش وقوى الأمن للمحافظة جاء بهدف "فض نزاع" وليس "في حالة قتالية"، مؤكدا السيطرة على قرية المزرعة بريف السويداء، بعد أنباء عن غارة إسرائيلية واستهداف قوات سورية فيها.

وأضاف أن السيطرة على قرية كناكر ستتم قريبا، مبينا أن هناك فصائل من داخل السويداء تقوم بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

ولفت إلى أن "دخول الجيش وقوى الأمن ليس لقتال أي أحد، بل لمطاردة مجموعات خارجة عن القانون".

إلى ذلك، اعتبر وزير الإعلام حمزة المصطفى أن بعض القوى في السويداء تراجعت عن الاتفاق السابق مع الحكومة السورية بعد موافقة الحكومة على جميع مطالبها، محاولة اللعب على مسألة التدخل الخارجي.

وقال إنه بعد استنزاف كل الحلول مع هذه القوى داخل السويداء، كان لابد لقوات الدفاع من التدخل، حفاظا على وحدة سوريا.

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وأكد أن هذه العملية ستسهم بتغييرات إيجابية، وستحل جميع مشكلات السويداء، لافتا إلى أنها "جزء من مستقبل الوطن"، وأن غياب أي دور للدولة أدى إلى تفشي الميليشيات فيها وانتشار الفوضى.