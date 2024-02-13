السودان.. آلاف المقاتلين ينضمون إلى "الدعم السريع" في دارفور
أعلنت حركة الوفاق القومية لوحدة السودان، انضمام آلاف من عناصرها بإقليم دارفور إلى قوات الدعم السريع.
وقالت قيادات الحركة في مقطع فيديو بثته قوات الدعم السريع على حسابها الرسمي بموقع "إكس"، إن "الدعم السريع قوات قومية تقاتل من أجل مشروع التحول المدني الديمقراطي في السودان"، مؤكدة إيمانها بمشروع التحول الديمقراطي وتحقيق السلام المستدام في البلاد.
وظهر في المقطع قادة "حركة الوفاق" وهم يبايعون قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو.
وأشاروا إلى أن دواعي انضمامهم، هو تحقيق التحول الديمقراطي، وغياب الخدمات الأساسية، والعدالة والمساواة في مؤسسات الدولة، وتقويض حقوق أبناء الهامش في الهيئات العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في البلاد.