تجنب ذكر حزب الله.. ميقاتي: لبنان مستعد لتطبيق القرار "1701"

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، استعداد لبنان لتطبيق القرار "1701"، وإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني، فيما تجنب الحديث عن حزب الله، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وردًا على سؤال بشأن الجهود الدبلوماسية لوقف تصعيد إسرائيل لحدة القتال ضد حزب الله، قال ميقاتي في تصريحات نقلها التلفزيون، اليوم الأحد "لا خيار لدينا سوى الحل الدبلوماسي".

وأضاف ميقاتي: "أكدنا عل موقفنا بتطبيق النداء الذي صدر عن الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والعربية والقاضي، بوقف إطلاق النار، وبداية البحث لتطبيق القرار "1701".

وأكد ميقاتي:"نحن نقبل بكل ما ورد بالبيان، وهذا موقف لبنان الرسمي".

وأعلن رئيس الحكومة، أنّه اتفق مع بري على أن يدعو مجلس النواب، لانتخاب رئيس للجمهورية، فور وقف إطلاق النار.

وقال:"نعمل على إيصال المساعدات إلى جميع النازحين في لبنان، وسنطلب من الدول المانحة مساعدة لبنان".

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وتأتي تصريحات ميقاتي، في ضوء استمرار الهجوم الإسرائيلي على لبنان، وبعيد اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله.