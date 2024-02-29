بعد هجوم دوار النابلسي في غزة.. السعودية تطالب بموقف حازم ضد إسرائيل

أدانت السعودية، اليوم الخميس، استهداف إسرائيل لفلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات قرب دوار النابلسي في شمال قطاع غزة، وطالبت باتخاذ موقف حازم بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "إنها تعرب عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، لاستهداف المدنيين العزل في شمال قطاع غزة، والذي أسفر عن وفاة العشرات وإصابة المئات، جرّاء قصف قوات الاحتلال طوابير المساعدات الإنسانية في غزة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعربت الوزارة عن رفضها لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة.