بعد هجوم دوار النابلسي في غزة.. السعودية تطالب بموقف حازم ضد إسرائيل
أدانت السعودية، اليوم الخميس، استهداف إسرائيل لفلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات قرب دوار النابلسي في شمال قطاع غزة، وطالبت باتخاذ موقف حازم بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "إنها تعرب عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، لاستهداف المدنيين العزل في شمال قطاع غزة، والذي أسفر عن وفاة العشرات وإصابة المئات، جرّاء قصف قوات الاحتلال طوابير المساعدات الإنسانية في غزة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأعربت الوزارة عن رفضها لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة.
وجددت الوزارة مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقفٍ حازم بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، والسماح بإجلاء المصابين، وإيصال المساعدات دون قيود.
وأكدت ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار يمنع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين الأبرياء.
وأطلقت قوات إسرائيلية النار اليوم الخميس، على تجمع للمدنيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات إلى منطقة دوار النابلسي في غزة.
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن إطلاق النار أسفر عن مقتل 104 أشخاص، وإصابة 760 آخرين.
ويرزح قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت وطأة حرب مدمرة تشنها القوات الإسرائيلية، خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.