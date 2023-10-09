الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة قتلى "طوفان الأقصى" إلى 700
قُتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ بدء هجوم حركة حماس على إسرائيل، صباح السبت، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين.
وفي تحديث لأعداد الضحايا نشره على حسابه الرسمي في موقع X، أفاد الجيش الإسرائيلي أيضا بأن 2150 إسرائيليا أصيبوا منذ صباح السبت.
وشنت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" الواسعة النطاق فجر السبت بدءاً من الساعة 6,30 (3,30 ت غ) بحسب الجيش الإسرائيلي، وغداة الذكرى الخمسين لحرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، وفي اليوم الأخير من عيد المظلات (سوكوت) في إسرائيل.
وأطلقت الحركة آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، (أعلنت حماس أنها أطلقت نحو 5 آلاف صاروخ، بينما قدر الجيش الإسرائيلي عددها بأكثر من 3 آلاف)، فيما اقتحم مقاتلوها السياج الذي يفصل القطاع عن الأراضي الإسرائيلية، مستخدمين متفجرات وجرافات وفق مصادر متعددة.