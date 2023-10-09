الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة قتلى "طوفان الأقصى" إلى 700

وشنت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" الواسعة النطاق فجر السبت بدءاً من الساعة 6,30 (3,30 ت غ) بحسب الجيش الإسرائيلي، وغداة الذكرى الخمسين لحرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، وفي اليوم الأخير من عيد المظلات (سوكوت) في إسرائيل.

وأطلقت الحركة آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، (أعلنت حماس أنها أطلقت نحو 5 آلاف صاروخ، بينما قدر الجيش الإسرائيلي عددها بأكثر من 3 آلاف)، فيما اقتحم مقاتلوها السياج الذي يفصل القطاع عن الأراضي الإسرائيلية، مستخدمين متفجرات وجرافات وفق مصادر متعددة.