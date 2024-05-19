ليبيا.. "البعثة الأممية" تدعو لتحقيق شامل في اختفاء إبراهيم الدرسي

دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السلطات المختصة في البلاد إلى تحديد موقع عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، مطالبة السلطات بإجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفائه ومحاسبة المسؤولين وفقا للقانون.

وأعربت البعثة الأممية، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الأحد، عن قلقها العميق إزاء اختطاف الدرسي، مشيرة إلى إدانتها كافة أشكال الاحتجاز التعسفي في جميع أنحاء ليبيا.

وقالت إن "مثل هذه الأعمال تقوض سيادة القانون وتخلق مناخا من الخوف"، مذكرة أيضًا "السلطات بالتزامها باحترام الحريات الأساسية ودعم حقوق الإنسان".