ليبيا.. "البعثة الأممية" تدعو لتحقيق شامل في اختفاء إبراهيم الدرسي
دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السلطات المختصة في البلاد إلى تحديد موقع عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، مطالبة السلطات بإجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفائه ومحاسبة المسؤولين وفقا للقانون.
وأعربت البعثة الأممية، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الأحد، عن قلقها العميق إزاء اختطاف الدرسي، مشيرة إلى إدانتها كافة أشكال الاحتجاز التعسفي في جميع أنحاء ليبيا.
وقالت إن "مثل هذه الأعمال تقوض سيادة القانون وتخلق مناخا من الخوف"، مذكرة أيضًا "السلطات بالتزامها باحترام الحريات الأساسية ودعم حقوق الإنسان".
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، نفت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أنباء عن "مقتل عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي"، مؤكدة أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات اختفائه".
وكان مصدر برلماني ليبي أكد انقطاع الاتصال بالدرسي منذ مساء الخميس، مضيفا أنه جرى العثور على سيارته في منطقة سيدي فرج شرقي بنغازي.
وقال المصدر إن "الدرسي حضر الاحتفالية التي شهدتها بنغازي لإحياء ذكرى معركة الكرامة، وبعد انتهاء الحدث أصبحت هواتفه لا تجيب، وأغلقت، عقب ذلك تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة في بنغازي للبحث عن الدرسي ومعرفة مصيره".