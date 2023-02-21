قرقاش: جهود الإمارات أسفرت عن أول بيان في مجلس الأمن لصالح الفلسطينيين منذ 9 أعوام

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن "التحركات البناءة والنشطة" بقيادة الدبلوماسية الإماراتية، أسفرت عن صدور أول بيان في مجلس الأمن لصالح الفلسطينيين منذ 9 أعوام.

وكتب قرقاش في تغريدة له على تويتر: "تحركات بناءة ونشطة لصالح القضية الفلسطينية بقيادة إيجابية للدبلوماسية الإماراتية وجهود دقيقة أسفرت عن صدور البيان الرئاسي لمجلس الأمن والذي يندد بالإجماع ببناء والتوسع في المستوطنات الإسرائيلية".

وأشار قرقاش إلى أن هذا البيان هو "الأول في مجلس الأمن لصالح الحق الفلسطيني منذ تسع سنوات".

وكان مجلس الأمن أصدر بيانا رسميا ندد فيه بخطة إسرائيل للتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في البيان أن مجلس الأمن يعرب عن "القلق العميق والاستياء" إزاء إعلان إسرائيل في 12 شباط/ فبراير عن مزيد من التوسع والبناء في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف البيان أن "مجلس الأمن يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967".