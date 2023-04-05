الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث مداهمة الأقصى
أعلنت الجامعة العربية في بيان لها اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع طارئ بعد ظهر اليوم لبحث المداهمة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
ودعا أمين عام الجامعة أحمد أبوالغيط، المجتمع الدولي ممثلًا في الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى التحرك بسرعة لدفع إسرائيل لوقف هذا التصعيد الخطير، الذي ينذر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
ونقلت الوكالة بيان الجامعة الذي دان بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك، وإصابة واعتقال مئات المصلين والمعتكفين.
وطالبت الجامعة، في بيانها، الحكومة الإسرائيلية باحترام حرمة الشهر الفضيل، والتوقف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها إلهاب المشاعر ورفع منسوب الغضب، محذرة من مغبة تصدير الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني.
وشدد أبو الغيط على أن التوجهات المتطرفة التي تتحكم في سياسة الحكومة الإسرائيلية سوف تقود إلى مواجهات واسعة مع الفلسطينيين، إذا لم يوضع حد لها.
وكان الأردن قد دعا بالتنسيق مع فلسطين ومصر بصفتها رئيسة الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، جراء اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف، والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان أوردته الوكالة الرسمية (بترا)، استمرار التحرك وعلى المستوى العربي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات والتنسيق الذي تقوم بها المملكة؛ لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعد انتهاكاً صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتصرفًا مرفوضًا ومدانًا يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها.
وقال البيان: "يؤكد الأردن وبالتنسيق مع الأشقاء العرب على اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات التي من شأنها وقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، والتحذير من مغبته، وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعاته، التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة".