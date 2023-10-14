إسرائيل تحدد مسارات لنزوح سكان غزة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، اليوم السبت، أنه سيسمح لسكان غزة بالتحرك عبر شارعين رئيسيين بين الساعة 10:00 والساعة 16:00، دون الخوف من استهدافهم.
وقال أفخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس: "بيان مهم لسكان مدينة غزة.. ناشدناكم في الأيام الأخيرة مغادرة مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة بهدف الحفاظ على سلامتكم".
وأضاف المتحدث: "أود إبلاغكم بأن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح بالتحرّك على الشوارع المُشار إليها دون أي أذى بين الساعات 10:00- 16:00.. استغلوا الوقت من أجل التحرك نحو الجنوب - من بيت حانون وحتى خانيونس".
وتابع: "كونوا واثقين بأن قادة حماس قد اهتموا بأنفسهم ويحتمون من الضربات في المنطقة.. سيُسمح لسكان الشاطئ والرمال وغرب الزيتون بالتحرك على شارعي دلدول والسناء باتجاه شارعي صلاح الدين والبحر".
وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه رصد "تحركا ضخما" لمدنيين فلسطينيين صوب جنوب قطاع غزة، وذلك بعد يوم من إصدار أمر لسكان مدينة غزة بتركها، حيث توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقام من هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأوضح اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "شهدنا تحركا ضخما لمدنيين فلسطينيين صوب الجنوب". ولم يذكر المهلة ولم يفسح المجال لتلقي أسئلة.
وأضاف: "في محيط قطاع غزة، يستعد جنود الاحتياط الإسرائيليون في التشكيلات العسكرية للمرحلة المقبلة من العمليات. كلهم حول قطاع غزة، في الجنوب وفي الوسط وفي الشمال، ويعدون أنفسهم لأي هدف أمامهم ولأي مهمة".
وتابع: "النتيجة النهائية لهذه الحرب هي أننا سنفكك حماس وقدرتها العسكرية وسنغير الموقف تغييرا جذريا؛ كي لا يتسنى لحماس مجددا إلحاق أي أذى بالمدنيين أو الجنود الإسرائيليين".
وعلى الطرف الآخر، تعهدت حماس بالقتال حتى آخر قطرة دم وطالبت السكان بالبقاء.
وكان الجيش الإسرائيلي قد طالب، في وقت سابق، سكان مناطق في قطاع غزة، وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة، والتوجه جنوبًا.