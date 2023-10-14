إسرائيل تحدد مسارات لنزوح سكان غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، اليوم السبت، أنه سيسمح لسكان غزة بالتحرك عبر شارعين رئيسيين بين الساعة 10:00 والساعة 16:00، دون الخوف من استهدافهم.

وقال أفخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس: "بيان مهم لسكان مدينة غزة.. ناشدناكم في الأيام الأخيرة مغادرة مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة بهدف الحفاظ على سلامتكم".

وأضاف المتحدث: "أود إبلاغكم بأن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح بالتحرّك على الشوارع المُشار إليها دون أي أذى بين الساعات 10:00- 16:00.. استغلوا الوقت من أجل التحرك نحو الجنوب - من بيت حانون وحتى خانيونس".

وتابع: "كونوا واثقين بأن قادة حماس قد اهتموا بأنفسهم ويحتمون من الضربات في المنطقة.. سيُسمح لسكان الشاطئ والرمال وغرب الزيتون بالتحرك على شارعي دلدول والسناء باتجاه شارعي صلاح الدين والبحر".