حماس "تبدي مرونة" بشأن عقبة المفاوضات الأساسية
كشف قيادي فلسطيني، أن حماس "تبدي مرونة" بشأن مناقشة مقترحات العودة التدريجية للنازحين، خلال المفاوضات التي يجريها الوسطاء الإقليميون والدوليون للتوصل لاتفاق تهدئة بين إسرائيل والحركة.
وقال القيادي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"إرم نيوز"، إن "الوسطاء يمارسون ضغوطًا على قيادة حماس من أجل التنازل عن شرط عودة النازحين لوسط وجنوب القطاع إلى غزة وشمالها، خاصة وأن هذا الشرط يمثل العقبة الرئيسة في المفاوضات".
وأضاف، أن "حماس لم تستجب حتى اللحظة لتلك الضغوط؛ إلا أنها تبدي مرونة في إمكانية مناقشة مقترحات حول العودة التدريجية للنازحين". ولفت إلى أن الحركة تولي اهتمامًا بشأن تدفق المساعدات لجميع مناطق القطاع.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن "الحركة أبدت أيضًا مرونة بشأن مسألة القبول بوقف مؤقت لإطلاق النار في القطاع، ولديها قبول مبدئي بأن تكون التهدئة مع إسرائيل على مراحل"، مبينًا أنها تريد ضمانات إقليمية ودولية لتنفيذ أي اتفاق.
وأكد أن "الوسطاء أحرزوا تقدمًا ملموسًا في المفاوضات التي جرت مؤخرًا بصورة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، وأن تلك المفاوضات ربما تكون بمراحلها الأخيرة".
"حماس ترقب ما يمكن أن تقدمه إسرائيل من تنازلات لتحقيق التهدئة"، بحسب القيادي.
وأشار إلى أن "الوسطاء يبحثون مع حماس وإسرائيل قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى للهدنة، وأن من بين هذه الأسماء قيادات كبيرة"، منوهًا إلى أنه لم يتم التوافق على القائمة النهائية حتى اللحظة.