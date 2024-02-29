حماس "تبدي مرونة" بشأن عقبة المفاوضات الأساسية

وأشار المصدر ذاته، إلى أن "الحركة أبدت أيضًا مرونة بشأن مسألة القبول بوقف مؤقت لإطلاق النار في القطاع، ولديها قبول مبدئي بأن تكون التهدئة مع إسرائيل على مراحل"، مبينًا أنها تريد ضمانات إقليمية ودولية لتنفيذ أي اتفاق.

وأكد أن "الوسطاء أحرزوا تقدمًا ملموسًا في المفاوضات التي جرت مؤخرًا بصورة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، وأن تلك المفاوضات ربما تكون بمراحلها الأخيرة".

"حماس ترقب ما يمكن أن تقدمه إسرائيل من تنازلات لتحقيق التهدئة"، بحسب القيادي.

وأشار إلى أن "الوسطاء يبحثون مع حماس وإسرائيل قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى للهدنة، وأن من بين هذه الأسماء قيادات كبيرة"، منوهًا إلى أنه لم يتم التوافق على القائمة النهائية حتى اللحظة.