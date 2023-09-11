حركة العدل والمساواة السودانية تدعو لتأسيس جمهورية ثانية
دعت حركة العدل والمساواة السودانية إلى تأسيس الجمهورية الثانية للبلاد، بعد فشل الجمهورية الأولى في إدارة الدولة السودانية وانتهائها بحرب في العاصمة الخرطوم.
وقال رئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل في حسابه على "فيسبوك" إن سمات الجمهورية الثانية تتضمن "نظام حكم مدني ديمقراطي فدرالي رئاسي بالتوافق"، فيما تتضمن عقدًا اجتماعيًّا جديدًا يؤسس عليه دستور للسودان يضعه الشعب، عبر مؤتمرات شعوب الأقاليم.
وطالب صندل بإعادة بناء القوات المسلحة والشرطة والأمن على أساس قومي ومهني، فيما دعا إلى سن قوانين تجرم العنصرية، وأخرى تنص على احترام وتطبيق مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.
كما طالب بإنشاء محكمة دستورية فدرالية للفصل في النزاعات بين الأقاليم والولايات، من خلال نظام رئاسي يتم فيه انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، مشددًا "على صيانة مبدأ التداول السلمي للسلطة، وإعلاء مبدأ التعايش السلمي، وقيم التسامح والإخاء والمحبة وقبول الآخر".