حركة العدل والمساواة السودانية تدعو لتأسيس جمهورية ثانية

وطالب صندل بإعادة بناء القوات المسلحة والشرطة والأمن على أساس قومي ومهني، فيما دعا إلى سن قوانين تجرم العنصرية، وأخرى تنص على احترام وتطبيق مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.

كما طالب بإنشاء محكمة دستورية فدرالية للفصل في النزاعات بين الأقاليم والولايات، من خلال نظام رئاسي يتم فيه انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، مشددًا "على صيانة مبدأ التداول السلمي للسلطة، وإعلاء مبدأ التعايش السلمي، وقيم التسامح والإخاء والمحبة وقبول الآخر".