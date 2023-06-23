الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على عدد من القرى الفلسطينية

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، الاعتداءات الإرهابية التي نفذها مستوطنون إسرائيليون ضد عدد من القرى في الأراضي الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام": "أدانت دولة الإمارات بشدة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية على عدد من القرى الفلسطينية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى".

وأضافت الوكالة أن الخارجية الإماراتية دعت، في بيان لها، السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد، وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية، مطالبة بمحاكمة من قام بالتصعيد بشكل شفاف ومحايد ومنع تكرار هذه الأعمال الإرهابية.

وأشارت إلى أن الوزارة شددت أيضا على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف تصاعد التوتر، والدفع بإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.