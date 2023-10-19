مسيّرة إسرائيلية تغتال 5 فلسطينيين بالضفة الغربية

تدور اشتباكات عنيفة حالياً في مخيم "نور شمس" بمدينة طولكرم الفلسطينية بالضفة الغربية بين عناصر من الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن 5 فلسطينيين لقوا حتفهم بعد استهدافهم من جانب القوات الإسرائيلية في مخيم "نور شمس" للاجئين بمدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاستهداف جرى بطائرات مسيرة أطلقها الجيش الإسرائيلي في المخيم؛ ما أدى لمقتل الشبان الخمسة وإصابة العشرات بجروح مختلفة، جرى نقلهم إلى مستشفى ثابت ثابت.

وقال شهود إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم فجر اليوم، وإن اشتباكات عنيفة تدور بين عدد من المسلحين والقوات الإسرائيلية التي استخدمت جرافة كبيرة وأحدثت دمارا في البنية التحتية بالمخيم، وإن العملية العسكرية الإسرائيلية لا تزال مستمرة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد إصابته بالرأس، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إليه، وقطعت التيار الكهربائي والمياه عن المخيم.

وأفاد الهلال الأحمر بطولكرم، بأن طواقمه تعاملت مع 11 إصابة، من بينها 7 إصابات بالرصاص الحي، وإصابتان بشظايا، واعتداءان بالضرب.