بأسلحة وهراوات.. لجنة لمراقبة الأسعار في غزة (صور)

باستخدام الأسلحة والهراوات شكلت حركة حماس بالتوافق مع عدد من الفصائل الفلسطينية، "لجنة حماية شعبية" لمراقبة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في أسواق مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وتتكون اللجنة المُشكلة من أفراد ينتمون إلى حماس والفصائل الأخرى، ويرتدون زيًا موحدًا ويضعون اللثام وعصبة، ومعهم أسلحة وهراوات وينتشرون في الأسواق، بهدف إمهال التجار 72 ساعة لإعادة الأسعار السلع إلى وضعها الطبيعي.