أزمة مضاعفة.. الحر ونقص الغذاء يفاقمان معاناة السودانيين

وبات تأمين متطلبات الحياة الأساسية حلما بعيد المنال، في ظل انقطاع الكهرباء عن أحياء واسعة، وصعوبة الحصول على مياه الشرب، وسط مطالبات بضرورة تجنيب المدنيين آثار القتال والمعارك العنيفة، ونقلها إلى خارج الأحياء السكنية.

وتتأثر دول عربية بموجة حر شديد، إذ ارتفعت درجات الحرارة في كثير من الدول، فيما كان السودان من ضمن الدول التي سجلت أعلى درجات حرارة.

وأطلقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذيرات من الموجة الحارة، خصوصا في الدول العربية ذات الإمكانات الضعيفة؛ بهدف التقليل من الأضرار الناجمة عن موجات الحر الشديد على المواطنين والثروة الحيوانية وكذلك الزراعية.

وذكرت وسائل إعلام سودانية، الأربعاء، أن انقطاع الكهرباء مستمر لأكثر من 20 ساعة في بعض أحياء أمبدة بأم درمان، فيما يلجأ المواطنون للحطب لاستخدامه في الطهي كبديل للغاز.

واشتكى مواطنون من منع وصول المواد التموينية والخضروات إلى منطقة امبده، في أم درمان، الأمر الذي فاقم معاناة سكان هذه المنطقة، ودفعهم إلى البحث عن متبقيات الطعام.

مئات آلاف النازحين

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقرب من 200 ألف سوداني نزحوا داخليا، خلال الأسبوع الماضي وحده؛ بسبب المعارك العنيفة.