سوريا تدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث الهجمات الإسرائيلية

دعت سوريا مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن "لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية"، حسبما جاء في رسالة إلى المجلس نشرتها وكالة "رويترز".

وكانت وزارة الخارجية السورية أصدرت بياناً، في وقت سابق من مساء اليوم، أدانت فيه "بأشد العبارات" الغارات التي شنتها إسرائيل، واستهدفت مواقع في العاصمة دمشق، والسويداء، وأكدت أنها تحتفظ بحق الدفاع بالوسائل القانونية، ودعت مجلس الأمن "لاتخاذ إجراءات عاجلة".

وحمّلت الخارجية السورية إسرائيل "مسؤولية التصعيد"، وقالت: "نحتفظ بحقنا بالدفاع عن أرضنا وشعبنا بوسائل القانون الدولي".