وفاة امرأة سودانية تظهر صعوبة مساعدة العالقين في الحرب

بينما تحاول أزهار شلقامي إنقاذ جدّيها المريضين العالقين وسط القتال في الخرطوم، ناشدت من نيويورك الفصيلين المتحاربين في السودان وعمال الإغاثة والسفارات القريبة من منزل جديها، لكن جهودها باءت بالفشل.

وماتت جدة أزهار وحيدة ولا تزال جثتها في منزل العائلة لم تُدفن بعد. وأصيب جدها بالرصاص ثلاث مرات أثناء خروجه لتأمين الاحتياجات الأساسية ولا يزال عالقا في الخرطوم وهو مصاب.

وتشبه قصة أزهار قصص سودانيين آخرين يائسين في الشتات وأولئك خارج العاصمة الذين يكافحون من أجل إجلاء أحبائهم المحاصرين تحت القصف وليس لديهم إلا فرصة ضئيلة للحصول على الطعام أو الماء فيما تدور المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الخرطوم.

وقالت أزهار وهي تروي بالتفصيل جهود العائلة الحثيثة لمساعدة الجدين المسنين، علوية رشوان وعبدالله شلقامي، المتزوجين منذ 60 عاما "العملية مرهقة".