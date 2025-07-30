قريباً في غزة.. ترامب يكشف عن "مراكز طعام" لمساعدة سكان القطاع

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ما أسمها "مراكز طعام" ستبدأ العمل قريباً في قطاع غزة، دون أن يوضح ما هي طبيعة المراكز أو مواقعها أو أي تفاصيل بشأنها.

وتقوم "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة والممولة أمريكياً، بتوزيع المساعدات في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة، تحت إشراف الجيش الإسرائيلي.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل يومين، حول "مراكز الطعام" تلك.

وقال ترامب: "نريد أن يتم توزيع الطعام في غزة بطريقة مناسبة، وهو يريد القيام بذلك"، مضيفاً أن "مراكز الطعام في غزة ستبدأ عملها قريباً".

وأضاف: "لا شيء يُقال إلا "أمرٌ مُريع" عندما ترى الأطفال. يتضورون جوعًا. يجب إطعام الأطفال في غزة. حتى زوجتي ميلانيا ترى الصور التي نراها وتعتقد أن ذلك فظيع".