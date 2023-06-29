العراق يبدأ إجراءاته القانونية بحق حارق المصحف سلوان موميكا

أوعز مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، إلى الادعاء العام بإكمال إجراءات طلب استرداد الشخص الذي أقدم على إحراق المصحف الشريف في السويد.

وقال المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "فائق زيدان رئيس المجلس وجَّه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص الذي أقدم على حرق المصحف الشريف، عملاً بأحكام المادة الـ 14 من قانون العقوبات العراقي النافذ".

وأقدم سلوان موميكا "37 عاما"، الذي فر من العراق إلى السويد قبل سنوات، في أول أيام عيد الأضحى، على إحراق نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم بعد أن منحته الشرطة السويدية إذنا لتنظيم تظاهرة تزامنت مع بدء عيد الأضحى.

وأثارت حادثة إحراق المصحف موجة من الإدانات الدولية.