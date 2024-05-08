الجيش الإسرائيلي: غزة إحدى أصعب ساحات القتال في العالم

وصف متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، الأربعاء، غزة بأنها "إحدى أصعب ساحات القتال بالعالم"، في وقت تواصل فيه تل أبيب حربها على القطاع الفلسطيني للشهر السابع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، لكن حتى اليوم تواجه مقاومة قوية من الفصائل الفلسطينية.

وقال هاغاري، خلال مؤتمر تنظمه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "ربما تكون غزة من أصعب ساحات العالم من حيث القتال وكثافته والأنفاق التي حفرتها حركة حماس تحت الأرض".

وأضاف: "على المستوى السياسي، وافقنا على خطة عملياتية للحرب (..) رأينا أننا سنتعامل أولًا مع مراكز الثقل الرئيسة لحماس، وهي شمال قطاع غزة وخان يونس (جنوب)"، بحسب وكالة "الأناضول".

وشدد على أن "العملية العسكرية في (مدينة) رفح (جنوب) لا تضمن وقف الهجمات الفلسطينية".