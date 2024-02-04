مقتل شخص وإصابات إثر قصف إسرائيلي جنوب لبنان

وتعرضت أطراف عيتا الشعب ورميش وبيت ليف في القطاع الأوسط، للقصف، كما شهدت بلدات راشيا الفخار وكفر حمام والفرديس والهبارية في القطاع الشرقي غارات إسرائيلية.

ومن جهته، نفذت ميليشيا حزب الله سبع عمليات، توزعت على المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، واستهدفت مستعمرتي إيفن مناحم ويرؤون، كرد على استهداف "القرى والمنازل وآخرها بلدتي عيتا الشعب ويارون وبليدا".

إلى ذلك، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سقوط 3 قذائف في مستوطنة شتولا في الجليل الغربي ما أدى إلى احتراق سيارة.