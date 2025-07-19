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العالم العربي

المبعوث الأمريكي يبحث مع قائد "قسد" خطوات الاندماج في "سوريا موحدة"

المبعوث الأمريكي يبحث مع قائد "قسد" خطوات الاندماج في "سوريا موحدة"
عبدي وباراكالمصدر: إرم نيوز
إرم نيوز
إرم نيوز
19 يوليو 2025، 10:19 م

بحث المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، يوم السبت، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، " تطورات الأوضاع الراهنة في سوريا، والحاجة لخطوات عاجلة لاستعادة الاستقرار".

وذكر بيان للسفارة الأمريكية في دمشق أن الباراك وعبدي ناقشا "خطوات الاندماج في سوريا موحدة من أجل مستقبل مزدهر"، وأكدا على أن "وقت الوحدة في سوريا قد حان".

تزامن ذلك مع مباحثات ثلاثية عقدت بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي باراك، تناولت جهود تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء.

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