"لن نرضى بأقل منها".. هنية يحدد شروط حماس

ونهاية الشهر الماضي، عُقد لقاء في باريس، بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وقطريين ومصريين، في إطار الجهود المبذولة لوضع حد للمعارك في القطاع.

ولاحقا ردت حماس على مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، جرى وضعه خلال اجتماع باريس.

وتضمن رد حماس، تعديلات على المقترح، لكن إسرائيل رفضت الأمر. وتبع ذلك لقاء في القاهرة ضم الأطراف المعنية، لكن دون التوصل إلى نتيجة.