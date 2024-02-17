"لن نرضى بأقل منها".. هنية يحدد شروط حماس
حمّل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إسرائيل مسؤولية عدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وحدد هنية مجموعة الشروط، قائلاً إن الحركة "لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان، وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع، ورفع الحصار الظالم وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب جرائم الاحتلال وعودة النازحين، خاصة إلى شمال القطاع، ووقف سياسة التجويع الهمجية، والالتزام بإعادة الإعمار"، بحسب رويترز.
ونهاية الشهر الماضي، عُقد لقاء في باريس، بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وقطريين ومصريين، في إطار الجهود المبذولة لوضع حد للمعارك في القطاع.
ولاحقا ردت حماس على مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، جرى وضعه خلال اجتماع باريس.
وتضمن رد حماس، تعديلات على المقترح، لكن إسرائيل رفضت الأمر. وتبع ذلك لقاء في القاهرة ضم الأطراف المعنية، لكن دون التوصل إلى نتيجة.