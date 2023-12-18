هجوم بطائرات مسيرة يستهدف سفينتين في البحر الأحمر

أعلنت ميليشيا الحوثي، مساء اليوم، استهداف سفينتين في البحر الأحمر بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم المليشيا، يحيى سريع، إن قواته نفذت عملية عسكرية نوعية ضد السفينتين "سوان أتلانتك" و"إم.إس.سي كلارا".

وفي وقت سابق أكدت هيئة بحرية إصابة السفينة النرويجية "إم/في سوان أتلانتيك" "بجسم غير محدد" في البحر الأحمر، ووفقاً للشركة المالكة، غيرت السفينة مسارها بعد إطلاق نار وقع على جانبها قرب منطقة المخا باليمن.

وأوقفت العديد من شركات النقل البحري في العالم عبورها في هذه المنطقة بعد هجمات شنتها ميليشيا الحوثي في اليمن.

وقالت الشركة النرويجية "انفينتور كيميكال تانكرز" Inventor Chemical Tankers في بيان، "لحسن الحظ لم يصب أفراد الطاقم الهندي بأذى، وتعرضت السفينة، وفقًا لهم، لأضرار محدودة"، مشيرة إلى أن الناقلة التي انطلقت من فرنسا باتجاه جزيرة ريونيون، لا تربطها أي علاقة بإسرائيل.